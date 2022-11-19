Более 600 проектов со всей России заявилось на премию XI Russian Event Awards в 2022 году. Право на...

Более 600 проектов со всей России заявилось на премию XI Russian Event Awards в 2022 году. Право на участие получили только 343 проекта из 57 регионов.Финальное мероприятие премии проходит 17 – 19 ноября в Нижнем Новгороде.Владимирскую область в этом году представили три проекта:Историческая реконструкция «Ковровская деревня» – в номинации «лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма»Открытый городской фестиваль исторической реконструкции «Живая история». Тема фестиваля: «Ковров. Сороковые» – в номинации «лучшие туристическое событие исторической направленности»Мстёрские тропы 2022, Центральный федеральный округ, Владимирская область, Вязники – в номинации «лучшее туристическое событие в области спорта»."Вести" не раз упоминали об удивительных проектах, которые реализуют в Ковровском районе "Наследники Победы". Так, на берегу реки Нерехты у деревни Крутово реконструкторы воссоздали деревню начала XX века.А в деревне Малые Всегодичи Ковровского района состоялась масштабная реконструкция легендарной Петсамо-Киркенесской операции. Её посвятили памяти уроженца Коврова - Алексея Генералова, героя Советского Союза.Пожелаем удачи нашим землякам!