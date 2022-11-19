Дети могут стать взрослее, только я не постарею, – напевала Наталья Андрейченко в культовом фильме СССР. Однако ожидания и реальность не совпали. Всенародная Мэри Поппинс уже не совершенство и даже не идеал.

"Дети могут стать взрослее, только я не постарею", – напевала Наталья Андрейченко в культовом фильме СССР. Однако ожидания и реальность не совпали. Всенародная Мэри Поппинс уже не совершенство и даже не идеал.В Советском Союзе Наталья Андрейченко сыграла в ряде запоминающихся и мощных по духу картин, однако лишь одна стала для нее триумфальной. Перевоплотившись в Мэри Поппинс, актриса завоевала сердца детей и взрослых, ведь обаяние ее не знало границ. "Ах, какое блаженство знать, что я совершенство! Знать, что я идеал!" — твердила с экранов чарующая леди.Спустя годы, знаменитость убедила фанатов, что образ миловидной и добродушной няни для нее не предел. В 1989-м сняли фильм "Леди Макбет Мценского уезда", где артистке выпало амплуа жестокой и беспощадной особы. Отразилось это и на облике звезды. Зрителю показалось, что красотка несколько постарела.Молодость нашей Мэри Поппинс как песок утекала сквозь пальцы. Уже в 2007 году Наталья Андрейченко появилась на публике совершенно заурядной женщиной в теле. Она стала блондинкой с бульварной прической — взрыв на макаронной фабрике. Накрученные на плойку и не расчесанные кудри дешевили внешность актрисы. От прежней утонченности не осталось и следа.К 2016 году актриса привела волосы в порядок. Она попала в объективы камер как зрелая особа с короткой стрижкой и благородным цветом волос. Но возраста ей прибавил вычурный аляповатый имидж. Многослойное чудаковатое одеяние явно проигрывало нарядам, которые ранее Наталья Андрейченко демонстрировала в образе Мэри Поппинс.Недавно Андрей Малахов пообщался с актрисой по видеосвязи на ток-шоу. Так россияне узнали, что стало с 66-летней звездой СССР. Оказалось, она выглядит вполне сносно, но годы берут свое. Морщины вокруг глаз, губ, а также мышечные тяжи шеи дали понять, что Наталья Андрейченко далека от совершенства.Впрочем, актриса и не должна соответствовать чьим-то идеалам, ведь Мэри Поппинс — это сказочный персонаж. В реальной жизни физическая красота второстепенна, главное — красота души. Ее у Натальи Андрейченко наверняка предостаточно.