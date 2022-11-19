18 ноября Октябрьский райсуд города Владимира рассмотрел ходатайство руководителя следственной...

18 ноября Октябрьский райсуд города Владимира рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы о временном отстранении от должности мэра Покрова Олега Котрова.Напомним, Котров обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации земельных участков, что повлекло за собой причинение существенного вреда муниципальному образованию города Покров в общем размере 4 900 000 рублей.Сторона защиты возражали против удовлетворения ходатайства.Постановлением суда от 18 ноября 2022 года ходатайство руководителя следственной группы удовлетворено.Мэр Покрова временно отстранен от занимаемой должности главы администрации города, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.Фото – ВК Олег Котров