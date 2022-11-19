18 ноября Октябрьский райсуд города Владимира рассмотрел ходатайство руководителя следственной...
18 ноября Октябрьский райсуд города Владимира рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы о временном отстранении от должности мэра Покрова Олега Котрова.
Напомним, Котров обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации земельных участков, что повлекло за собой причинение существенного вреда муниципальному образованию города Покров в общем размере 4 900 000 рублей.
Сторона защиты возражали против удовлетворения ходатайства.
Постановлением суда от 18 ноября 2022 года ходатайство руководителя следственной группы удовлетворено.
Мэр Покрова временно отстранен от занимаемой должности главы администрации города, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.
Фото – ВК Олег Котров