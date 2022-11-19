Дмитрий Борисов, отсутствовавший на экранах более полугода, ошарашил публику своим внешним видом. Нашлись, однако те, кто грудью бросился на его защиту.

Дмитрий Борисов, отсутствовавший на экранах более полугода, ошарашил публику своим внешним видом. Нашлись, однако те, кто грудью бросился на его защиту.Еще с самого начала весны телеведущий Дмитрий Борисов, ставший новым лицом программы "Пусть говорят" на Первом канале, остался без работы. Развлекательные передачи, к которым руководство канала отнесло и "Пусть говорят", были сняты с эфира, из-за чего Дмитрий Борисов, как и многие его коллеги, остались без работы.Несколько дней назад безработного телеведущего заметили в московском кинотеатре "Иллюзион", где прошел показ фильма "Покерфейс". Как ранее , мероприятие посетило множество звезд, но среди них всех больше всего внимания привлек именно Дмитрий Борисов. Виной тому – сильно изменившийся внешний вид телеведущего: по мнению очевидцев, он распух чуть ли не до блевоты. Некоторые даже посчитали, что у Борисова начались проблемы со здоровьем.Впрочем, нашлись и те, кто облизали телеведущего с ног до головы, оправдывая его внешний вид множеством различных отговорок. К ним присоединился и бизнесмен, а по совместительству блогер, Игорь Антонов. Он дал развернутый комментарий для редакции издания Дни.ру."Как только любой артист поправляется, сразу все думают, что он чем болеет. Люди, к сожалению, любят додумывать многие вещи, особенно поклонники, которые не знают лично артиста! Возможно, сейчас для него нервный период жизни! Я считаю что любой может позволит себе расслабиться, и плевать, что подумают остальные, если ему по-настоящему комфортно!", – встал Игорь Антонов на защиту Дмитрия Борисова.