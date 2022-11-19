Недалеко от деревни Дугино в Смоленской области поисковый отряд лицея-интерната Феникс обнаружил самолет времен Великой Отечественной войны. Фрагменты машины находились на глубине трех метров на территории местного сельхозпредприятия.

Недалеко от деревни Дугино в Смоленской области поисковый отряд лицея-интерната "Феникс" обнаружил самолет времен Великой Отечественной войны. Фрагменты машины находились на глубине трех метров на территории местного сельхозпредприятия.Поисковики обнаружили двигатель, лопасти, части фюзеляжа и другие детали самолета.Также найдены останки пилота. Устанавливается его личность, сообщил директор лицея-интерната "Феникс" Андрей Панцевич.Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот "Феникс" создана при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Он возглавляет попечительский совет образовательного учреждения.