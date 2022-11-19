19 ноября Елена Преснякова отмечает день рождения. Ей исполняется 76 лет.

19 ноября Елена Преснякова отмечает день рождения. Ей исполняется 76 лет.Сейчас Елена Преснякова известна как артистка, вокалистка ВИА "Самоцветы", супруга знаменитого Владимира Преснякова-старшего и мама не менее знаменитого Владимира Преснякова-младшего. Певица не только добилась больших успехов в карьере, но и построила крепкую семью. Однако не все знают, что на пути к личному счастью звезде пришлось преодолеть множество испытаний.Елена Кобзева (Кобзева – девичья фамилия Пресняковой – Прим. ред.) появилась на свет в 1946 году и выросла в многодетной семье. Родители будущей артистки много работали, чтобы обеспечивать большую семью, а она всеми силами старалась им помогать. В старших классах школьница подрабатывала уборщицей и разгружала машины с хлебом. Тогда никто и подумать не мог, что она станет звездой.Елена всегда увлекалась пением, но не собиралась связывать жизнь с творчеством. На сцену ее привел счастливый случай. Однажды девушка увидела объявление о наборе вокалистов и решила пройти прослушивание. В результате она не только прошла отбор в Свердловскую филармонию, но и встретила свою любовь.Художественным руководителем филармонии оказался обаятельный Владимир Пресняков. Мужчина начал ухаживать за вокалисткой, и вскоре симпатия переросла в роман, а потом и в брак. Увы, совместная жизнь пары не всегда была безоблачной. До свадьбы артистка забеременела и сделала аборт. Теперь Елена сожалеет об этом поступке.В 1968 году у пары родился единственный сын Владимир. Тогда супругам было всего по 22 года. Молодой семье вместе с малышом приходилось ютиться в кладовке у родителей Елены. Однако трудности скрепили брак Пресняковых еще больше. Они активно работали, чтобы обеспечить себе и ребенку лучшее будущее, и ни разу не задумывались о разводе.Елена и Владимир Пресняковы счастливы вместе уже больше полувека. Супруги считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Многие называют артистку не только примерной женой, матерью и бабушкой, но и идеальной свекровью. Певица всегда легко находила общий язык с невестками и каждую по-своему любила. Елена Преснякова по-прежнему поддерживает теплые отношения с первой супругой сына Кристиной Орбакайте, а в нынешней невестке Наталье Подольской и вовсе не чает души.