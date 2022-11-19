Поклонники Дмитрия Нагиева могут, наконец-то, с облегчением вздохнуть. Пропавший телеведущий был найден в ходе масштабных поисковых работ.

Поклонники Дмитрия Нагиева могут, наконец-то, с облегчением вздохнуть. Пропавший телеведущий был найден в ходе масштабных поисковых работ.Реклама обрушивается на нас с самого утра: стоит лишь открыть глаза и потянуться за телефоном. Затем в дело вступает телевидение, гипнотизирующее нас установкой "Купи, тебе без этого не обойтись!" за завтраком, утренняя газета, над которой россияне склонили головы, реклама на уличных билбордах, в переходах метро, на транспорте... Она так давно и прочно застряла в наших головах, что любой из нас вряд ли помнит наизусть номер мобильного телефона мамы, но может дословно воспроизвести слова и мотив рекламы йогурта 15-летней давности.В условиях повышающейся конкуренции бренды идут на всевозможные хитрости, лишь бы привлечь внимание потенциального покупателя и, вместе с ним, возможность заработать. Милые зверушки, дети, умопомрачительная графика хорошо продают товары, но лучше всего с этим справляются знакомые лица актеров или музыкантов, к которым зрители прикипели. Тело и душа звезд привлекают всей душой.СервисSuperJobпровел исследование, в ходе которого составил список знаменитостей, которым покупатели доверяют и, вслед за призывом которых, скорее всего отправятся за прорекламированным товаром. К ним отнесли телеведущих Дмитрия Нагиева, Азамата Мусагалиеваи Николая Дроздова, актеров Сергея Безрукова и Константина Хабенского, певиц Клаву Коку, Полину Гагарину, певцов Дмитрия Маликова, Сергея Жукова и Василия Вакуленко.Всего в исследовании приняли участие 1600 человек.Было также установлено, чтомужскому призыву отправиться в магазин больше доверяют женщины.Поэтому неудивительно, что первенство среди всех звезд одержал пропавший с экранов ДмитрийНагиев.Тело и душа звезды привлекает многих россиянок, так что Дмитрий вряд ли всплыл в неожиданном месте.