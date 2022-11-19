Известный юморист и автор музыкальных композиций на шоу Уральские пельмени Вячеслав Мясников провел мастер-класс по приготовлению лучшего блюда осени. Рецепт шарлотки с яблоками – пальчики оближешь!

Известныйюморист и автор музыкальных композиций на шоу "Уральские пельмени"Вячеслав Мясников провел мастер-класс по приготовлению лучшего блюда осени.Рецепт шарлотки с яблоками – пальчики оближешь!Мастер искрометных шуток и талантливый гитарист ВячеславМясников — чудесный семьянин, который с удовольствием радует жену и детей своимтворчеством. Оно проявляется и на сцене, и на кухне — там участник шоу"Уральские пельмени" превосходно готовит шарлотку с яблоками. Ведущийкомпонент его домашних блюд — ванилин, поэтому рецепт смело можно назватьавторским.ИнгредиентыЯблоки — три штуки;Сахар — 1/3стакана;Яйца — 3 штуки;Разрыхлитель — 1-1,5 чайные ложки;Ванилин — по вкусу, Вячеслав Мясников использует 1 пакетик;Вода — по необходимости;Сливочное масло — для смазки формы и верха шарлотки.Способ приготовленияЯблоки нарезаем не кубиками, а тонкими пластинками —слайсами. Это будет основа нашей шарлотки. Далее по рецепту звезды шоу"Уральские пельмени" муку смешиваем с яйцами."Когда разбиваете яйцо, самое главное — не разбить его слишкомсильно, иначе скорлупа упадет в блюдо", — предупреждает Вячеслав Мясников.Если тесто получилось чересчур густое, добавляем в него треть стакана воды.Комочков быть не должно. Следом добавляем разрыхлитель и ванилин, погружаем всмесь яблочную нарезку.Форму для запекания артист шоу "Уральские пельмени" смазывает сливочным маслом, а затем выливает туда всю готовую консистенцию. Каки он, мы ставим контейнер на 10-15 минут в печь и готовим шарлотку с яблокамипри температуре 180 градусов. Когда верхушка выпечки затвердеет, по рецепту смазываемее кусочком масла.Шарлотка с яблоками получается вкусная и ароматная. Посовету героя шоу "Уральские пельмени" украшаем ее палочками корицы и зеленьюмяты. Приятного аппетита!