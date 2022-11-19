Не важно, какая причина привела к лишним объемам на бедрах или животе. Гораздо важнее, что многим они омрачают качество и радость жизни. Как можно получить подтянутую фигуру, если тренировки и диеты не дают нужного результата?

Не важно, какая причина привела к лишним объемам на бедрах или животе. Гораздо важнее, что многим они омрачают качество и радость жизни. Как можно получить подтянутую фигуру, если тренировки и диеты не дают нужного результата?Когда речь заходит о фигуре, чаще всего пациентов волнуют растяжки, лишние объемы подкожно-жировой клетчатки, ухудшение качества кожи. Каждый случай – индивидуален, и только врач после сбора анамнеза и консультации сможет предложить методику или комплекс процедур для достижения максимального результата. Одним из самых востребованных и популярных методов считается липосакция: именно она помогает навсегда распрощаться с непривлекательными жировыми отложениями. Проводится она разными способами: ультразвуковым, вакуумным, вибрационным. Какой из них будет наиболее оптимальным и действенным, решает хирург.Если нужно получить эстетичный и подтянутый животик, то, скорее всего, пациенту будет предложена абдоминопластика. Это более сложное оперативное вмешательство – чтобы полностью восстановиться, понадобится несколько месяцев. Но итог всегда превосходит любые неудобства послеоперационного периода. Кроме привлекательных контуров, с помощью абдоминопластики можно устранить диастаз, птоз, морщины и глубокие растяжки. В случае необходимости, врач может предложить скомбинировать две процедуры, чтобы добиться более привлекательного и яркого результата.Важно знать:1. Липосакция не поможет избавиться от ожирения. Любой профессиональный врач первым делом попытается выяснить причину лишнего веса, устранить ее и только потом займется вопросом стройности фигуры.2. Удалять большое количество жира некорректно. Важно не только избавить пациента от лишних килограммов, но и сохранить кожу максимально эластичной и подтянутой, не допустить ее провисания и дряблости.3. Процедура не поможет избавить пациента от целлюлита. Но после удаления лишних жировых отложений, качество кожи улучшится. Если же добавить физическую активность и правильное питание, то и целлюлит станет менее заметным или исчезнет навсегда.4. Липосакция считается малоинвазивной процедурой, тем не менее, покинуть клинику можно только после одобрения хирурга и получения всех необходимых рекомендаций. Как правило, через 1-2 суток после оперативного вмешательства.5. Врач соберет полный анамнез пациента и примет решение об оперативном вмешательстве только в том случае, если убедится, что другими способами вопрос решить трудно или невозможно.На что способна липосакция?– Сделать более привлекательными контуры фигуры, придать ей рельеф и плавные красивые очертания;– Избавить пациента от нависшего второго подбородка, придать нижней зоне лица более четкие и молодые контуры;– Удалить лишний жир на внешней поверхности бедер. Как правило, даже самые суровые диеты и тренировки не могут улучшить рельеф в этой проблемной зоне;– Подкорректировать область подмышек и плеч. После удаления лишних жировых отложений, можно смело надевать открытые платья и демонстрировать красивые плечи;– Для сильной половины человечества – дополнительные возможности. Рельефность рукам, бедрам, груди и животу.Конечно, важно не только получить результат, но и сохранить его. После липосакции хирург даст все необходимые рекомендации по образу жизни, питанию и дополнительным процедурам. Все это в комплексе поможет поддерживать полученный в клинике эффект долгие годы.Опасно или нет?Любое хирургическое вмешательство несет в себе определенные риски. Если переборщить с объемами удаляемого жира, можно получить эффект дряблой и морщинистой кожи. Также не исключено появление пигментации. Полностью от возможных рисков подстраховаться нельзя, но можно значительно минимизировать, выбрав профессиональные опытные руки и современную клинику с новейшим оборудованием.Комментарий Тиграна Алексаняна:Представления о привлекательной фигуре у каждого свои. Кто-то совершенно спокойно принимает новые очертания после родов, другие не могут смириться даже с парой лишних килограммов и всеми способами пытаются вернуть прежнюю форму. Липоскульптура тела – это не только устранение лишних сантиметров, но и возможность избавиться от комплексов, поднять самооценку. Чуткие руки врача максимально приблизят пациента к его мечте, но потом важно сделать акцент на дальнейшем образе жизни. И, конечно, выбирая клинику и врача, стоит помнить о рисках и здоровье в целом: ориентироваться только на прайс и сомнительные отзывы довольно рискованно.