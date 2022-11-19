Стало известно, что с нового года пособие по безработице индексироваться не планируют. Его размеры...

Стало известно, что с нового года пособие по безработице индексироваться не планируют. Его размеры останутся на уровне текущего 2022 года.В 2023 году, по прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в России вырастет до 4,4%.С 1 января 2023 года безработные владимирцы смогут рассчитывать на два пособия:минимальное — 1 500 руб.;максимальное — 12 792 руб. в первые три месяца (75% среднего заработка), 5 000 руб. – в следующие три месяца (60% заработка).Фото: pxfuel.com