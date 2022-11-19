А этому подарку - игрушке будут рады и дети, и взрослые. Не случайно он удостоен своего праздника....

А этому подарку - игрушке будут рады и дети, и взрослые. Не случайно он удостоен своего праздника. Сегодня День плюшевого мишки в России. История мишки, или Тедди, оригинальна и имеет несколько версий. Давайте вместе ее проследим.Звук из детства... Говорит теддист Екатерина Сидорова. Этот механизм "ревун", знакомый всем советским ребятишкам, добавлял медведям особый шарм. Вот он - белый плюшевый друг в детских объятиях на потертых семейных фотографиях. Подарок мамы из Детского мира. Сегодня мишки, сшитые уже самой Екатериной, приносят праздник в дома других людей.Екатерина Сидорова, мастер-теддист:- Испытываю от процесса шитья руками большой кайф, для меня это медитация, мне ничего не надо - могу включитть аудиокнигу и сижу шью игрушку.Екатерина говорит, что она счастливый человек - нашла свое призвание. Смеется: пошив мишек приносит больше удовольствия, чем прошлая работа - в бухгалтерии. К тедди-мечте подтолкнули игрушки владимирских кукольников Татьяны Чугуновой-Рюминой и Светланы Шилимовой. Захотелось освоить азы. И вот уже 10 лет сплошного творчества.Екатерина Сидорова, мастер-теддист:- Это моя последняя работа. Он получился обаятельным. Милым, что не хочется его отпускать из рук и каждый раз, проходя мимо витрины, пытаюсть его погладить. Мишка на удачу!Машенька - одна из первых работ Екатерины. Любимица - из французской вискозы, набита опилками, с глубокими стеклянными глазками, которые, кстати, тоже делаются вручную. Носик из полимеров. Вообще у Тедди, в отличии от плюшевых собратьев, свои технические особенности.Екатерина Сидорова, мастер-теддист:- Должны быть определенные пропорции - чтобы мишка стоял, чтобы гармонично смотрелся. Тедди напоминает именно циркового мишку. Голова крутится на 360 градусов, и руки, и ноги... Все крепления за счет дисков. Любой игрушке можно придать любую форму.Тедди - это определенные каноны. Все по правилам. Как и 120 лет назад, когда родилось это направление в игрушечной индустрии. Есть две версии происхождения Тедди. Согласно одной из них, началось всё с урока доброты от американского президента Рузвельта, который отказался во время охоты убить привязанного к дереву беззащитного медведя. Поступок президента сначала не оценили. Но именно он подтолкнул эмигранта из России Морриса Мичта к пошиву игрушечных медведей. Имя Тедди - сокращенное от Теодор - разрешил дать сам Рузвельт. Оспаривает происхождение игрушки Германия. Чудо-мишка был запатентован швеёй Маргрет Штайф. Даже сегодня эти медведи создаются по той самой немецкой выкройке 1902 года. В фондах Владимиро-Суздальского музея- заповедника тоже есть свои раритеты. Этому косолапому ветерану уже почти 100 лет - он родился в 1930. Можно сказать, что это образец уже советского тедди.Наталья Цырина, методист Центра музейной педагогики:- В то время таких мишек шили из фланели и набивали натуральными соломой и опилками. Лапки у него на шарнирах. Старинные медведи имеют еще и горбик.Этот забавный мишкин брат уже из 50-х, из личной коллекции семьи Горелик.Наталья Цырина, методист Центра музейной педагогики:- В 40-50-е годы с развитием химической промышленности начинают появляться в Советском Союзе такие смесовые ткани с добавлением синтетики.А это уже гость из Германии. В 90-е годы в только что созданный Детский музейный центр в экспозицию "Игрушки друзей" подарок привезла легендарная музейщица Алиса Ивановна Аксенова. Но самый любимый медвежонок самой Натальи Цыриной находится не в фондах, говорит методист. Вот этот Потапыч в музейном центре живет уже три десятка лет. И именно его Наталья помнит с детских лет, когда впервые посетила экспозиции. Таких игрушек еще не было в магазинах. Поэтому так запал в душу.Наталья Цырина, методист Центра музейной педагогики Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- У каждого из нас в детстве был свой мишка. Это что-то теплое, мягкое, что хочется обнять, прижать, как-то погладить. Мягкая шерстка. Поэтому мишки вызывают такие чувства, несмотря на возраст.В семье Сидоровых все испытывают к мишкам теплые чувства. Этот - по кличке Копченый - любимая игрушка мужа. А у дочки Софии, которая, кстати, тоже творческая личность - занимается художественной вышивкой, кроме кукол Вингс и Барби, тоже есть плюшевый подарок от бабушки. Кстати, Екатерина уже разработала свою авторскую технологию. И вот этот огненно-красный заяц-тедди - первый пробный экспонат.Екатерина Сидорова, мастер-теддист:- Сделала форму из пластилина, представила, какой заяц будет создан, вылепила все, и уже с помощью кальки сняла выкройку и перенесла на ткань.Конечно, и цвет, и фактура - всегда по замыслу и настроению. Сегодня огромный выбор материалов, специально разработанных для тедди-игрушек. Технологии идут вперед. Но старый добрый плюш не сдает своих позиций.- Конечно же, классика - наш советский плюш. Бабушкины скатерти. бабушкины занавески.Вот современные теддики - как раз из советского плюша. И даже несмотря на то, что это уже коллекционные, интерьерные игрушки, их хочется взять в руки, обнять и почувствовать радость.Татьяна Воронцова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”