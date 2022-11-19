Женщина 1970 года рождения провалилась под лёд в старице реки Клязьмы недалеко от Пушкинской улицы.

Инцидент случился 19 ноября в 11.20, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области. Женщина 1970 года рождения провалилась под лёд в старице реки Клязьмы недалеко от Пушкинской улицы.Первыми на место происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Они выложили на льду дорожку из веток и добрались по ней до женщины. Эту же путём пострадавшую вывели на берег. Спасательная операция длилась десять минут.Оказалось, что горожанка вместе с дочерью выгуливали собаку. В какой-то момент собака побежала в сторону реки. Женщина попыталась её догнать, но не увидела границу берега и провалилась под лёд до пояса. Дочь позвонила спасателям.Пострадавшую доставили в больницу, а после осмотра отпустили домой. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.