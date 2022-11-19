Сотрудники инспекторского участка № 1 города Вязники Центра ГИМС Сергей Федунов и Сергей Яцков...

Сотрудники инспекторского участка № 1 города Вязники Центра ГИМС Сергей Федунов и Сергей Яцков спасли провалившуюся под лёд женщину. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.Женщина вместе с дочерью гуляли с собакой по полю около Клязьмы. Собака убежала в сторону реки, женщина побежала за ней и провалилась по пояс под лёд.Сотрудники Центра ГИМС проложили по хрупкому льду дорожку из веток кустарников, по которой добрались до женщины и помогли выбраться на берег. За счёт большой площади дорожка из веток выдержала вес спасателей и женщины. Сейчас женщина находится дома. Опасности её жизни и здоровью нет.Спасательная операция заняла 10 минут.Сотрудники МЧС напоминают, первый лёд на реках и водоёмах крайне опасен.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области