К моменту приезда спасателей на Ноябрьской улице было задымление на площади в двадцать квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил в Главное управление МЧС по Владимирской области 19 ноября в 11:25, - сообщает пресс-служба ведомства. Пожар возник в производственном строении в микрорайоне Юрьевец на Ноябрьской улице.К моменту приезда спасателей дымом было охвачено двадцать квадратных метров производственных площадей. Пожарные не дали распространиться огню и быстро ликвидировали возгорание.Пострадали имущество и внутренняя отделка. В ходе происшествия погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.