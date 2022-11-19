На официальном сайте Фрунзенского районного суда города Владимира сообщается, что мать двоих...

На официальном сайте Фрунзенского районного суда города Владимира сообщается, что мать двоих несовершеннолетних детей обратилась в Отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1037 (от 28 июня 2021 года). Но женщине отказали. Специалисты решили, что среднедушевой доход семьи превышал величину прожиточного минимума.Не согласившись с таким решением, мать двоих детей обратилась в суд. И выиграла дело.Как оказалось, в расчет среднедушевого дохода семьи специалисты Отделения Пенсионного фонда включили стоимость набора социальных услуг. А его, как известно, «нельзя расценивать, как получение им дохода в денежной форме, ввиду того, что их целевым назначением является определенная социальная помощь в натуральной форме» - сообщается на официальном сайте Фрунзенского районного суда.Неверно был определен и размер полученного истцом пособия по безработице. Данные, представленные органом занятости населения, оказались некорректными.В итоге женщине все же назначили выплату ежемесячного пособия на детей.Фото: pxfuel.com