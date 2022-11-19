Во Владимире в 2023 году благодаря программе ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов» появятся три умные...

Во Владимире в 2023 году благодаря программе ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов» появятся три "умные остановки".Такие остановки будут оснащены специальным информационным табло, которое проинформирует владимирцев о времени прибытия общественного транспорта. Для комфортного ожидания своего автобуса или троллейбуса, на остановках появятся USB–порты для зарядки телефона и бесплатный Wi-Fi.За реализацию проекта отвечает МКУ «Управление наружной рекламы и информации».Фото Ирины Стеч