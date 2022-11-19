С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177330 владимирцев.

Во Владимирской области 19 ноября выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Кольчугинском, Судогодском, Собинском, Гороховецком, Вязниковском и Суздальском, по 4 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, а также 2 - в Киржачском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177330 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49260 заболевших во Владимире, 20945 - в Ковровском районе и 19178 - в округе Муром.