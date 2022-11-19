Городские родники всегда были популярны у жителей. Но отличного ли качества в них вода? Наш...

Городские родники всегда были популярны у жителей. Но отличного ли качества в них вода? Наш корреспондент Юлия Шувалова решила проверить владимирские источники и помогла ей в этом компания "Водный мир". Узнаем результаты вместе и возьмем на заметку.Чистая и полезная. Так говорят про родниковую воду. На деле же её состав постоянно меняется. Из-за осадков и загрязнения почвы. Поэтому безопасность ключиков под вопросом. Для проверки качества "Вести" взяли пробу с четырех владимирских ключиков. Побывали в Октябрьском районе, где находится Леонтьев родник. В Добром - на Маяковского.Самым популярным местом у жителей оказался Казанский родник. Вот только благоустройство "хромает".Борис, житель г. Владимира:- Тут раньше были нормальные ступеньки, сейчас идешь - можно упасть. Они скользкие потому что.То же самое и на последней точке нашего маршрута - родник Гончары, около стадиона “Торпедо”.Юлия Шувалова, корреспондент:- Это один из первых родников города Владимира. Написано: "Народное достояние", но по внешнему виду так и не скажешь. Кажется, воду отсюда лучше не пить.Для проведения анализа отправляемся в лабораторию сети магазинов "Ручеек".Здесь о нормах и ГОСТах знают всё. Воду исследуем вместе с лаборантом Владимиром Чердаковым. Первым делом проверяем жесткость.Сделать анализ воды можно в магазине "Ручеек": пр. Строителей, д.19. тел. 77-95-88По словам Владимира, этот показатель превышен практически во всех ключиках города. Вот предварительные результаты:Владимир Чердаков, лаборант компании "Ручеек":- Казанский, Верхняя Дуброва. Здесь общая жесткость в пределах нормы - 4-6 градусов. Вторая проба у нас из Гончары - здесь сильное превышение - 30 градусов жесткости. Она будет и невкусная, и вредная.Железо, солесодержание, сульфаты, щелочность, гидброкарбонаты и окисляемость в норме у всех претендентов на питьевую воду. А вот дальше - проблемы.- Леонтьев родник - водородный показатель ниже нормы, жесткость повышена. Это значит, вода имеет кисловатый привкус.Водородный показатель - 5,9 pHСолесодержание - 440 pmmЖесткость общая - 7,6 градусаСульфаты - 90 мг/лНитраты - 7 мг/л- Высокий уровень нитратов обнаружен у родника на Маяковского. Опасности такое превышение не представляет, но у тех, кто пьет эту воду постоянно, возможны нарушения пищеварения.Водородный показатель - 6,2 pHСолесодержание - 436 pmmЖесткость общая - 7,6 градусаСульфаты - 125 мг/лНитраты - 51 мг/л- Пить воду из Гончаров, как и ожидалось, тоже не стоит. Не соответствуют норме сразу по 3 показателям: кислотно-щелочному балансу, жесткости и по содержанию нитратов.Водородный показатель - 5,9 pHСолесодержание - 611 pmmЖесткость общая - 8,3 градусаСульфаты - 196 мг/лНитраты - 56 мг/л- у Казанского родника - занижен лишь водородный показатель, но даже это основание на лишение почетного звания "питьевой воды".Водородный показатель - 5,9 pHСолесодержание - 316 pmmЖесткость общая - 4 градусаСульфаты - 80 мг/лНитраты - 15 мг/лВ результате, ни один из источников не соответствует санитарным нормам.Что же делать в этом случае? Директор компании "Водный мир" Олег Веденский советует пользоваться современными водоочистителями.Олег Веденский, директор компании "Водный мир" сети магазинов "Ручеек":- Вода из-под фильтра более мягкая. В ней нет примесей, которые имеют посторонние запахи, привкусы. Это вода более пригодна для приготовления пищи.Ещё одно простое решение - кипятить. Особенно воду из непроверенных источников. Тогда шансов отравиться будет меньше.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести-Владимир"