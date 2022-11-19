Врио прокурора региона 33 Андрей Жугин побывал в котельной дома 47 на улице...

Врио прокурора региона 33 Андрей Жугин побывал в котельной дома 47 на улице Московская.Реконструирующее котельную ООО «Квадраты» сорвало срок сдачи объекта 1 октября.Горпрокуратурой его директору внесено представление, срок реконструкции продлен до 31 мая будущего года, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Главе администрации округа Муром, руководителю Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» также внесены представления, а директору ООО «Квадраты» объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения сроков.Завершение работ по реконструкции котельной взято врио прокурора Владимирской области на личный контроль.Фото: пресс-служба облпрокуратуры