Врио прокурора региона 33 Андрей Жугин побывал в котельной дома 47 на улице...
Врио прокурора региона 33 Андрей Жугин побывал в котельной дома 47 на улице Московская.
Реконструирующее котельную ООО «Квадраты» сорвало срок сдачи объекта 1 октября.
Горпрокуратурой его директору внесено представление, срок реконструкции продлен до 31 мая будущего года, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Главе администрации округа Муром, руководителю Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» также внесены представления, а директору ООО «Квадраты» объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения сроков.
Завершение работ по реконструкции котельной взято врио прокурора Владимирской области на личный контроль.
Фото: пресс-служба облпрокуратуры