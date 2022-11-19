На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:10 сл. во Владимире,1 сл. в Муромском районе,4 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Кольчугинском районе,4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,2 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Гороховецком районе,1 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177330 случаев заболевания.