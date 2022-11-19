В Селивановском районе задержали предпринимателя, обвиняемого в незаконном приобретении и продаже немаркированных табачных изделий стоимостью в 1 млн рублей. Об этом сообщили в

В Селивановском районе задержали предпринимателя, обвиняемого в незаконном приобретении и продаже немаркированных табачных изделий стоимостью в 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что мужчина с июля по сентябрь 2022 года незаконно оптом покупал в Москве немаркированные сигареты, хранил в машине и продавал. 3 сентября 2022 года сотрудники УФСБ России по