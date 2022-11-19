В Гусь-Хрустальном завершилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 41-летней...

В Гусь-Хрустальном завершилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 41-летней жительницы Владимира. Фигурантку обвинили в краже.В сентябре обвиняемая, находясь в супермаркете города Гусь-Хрустальный, обратила внимание, что в одной из ячеек камеры хранения вещей посетителей находится дамская сумка. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, женщина открыла ячейку, похитила сумку и скрылась.Владелица сумки, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.Злоумышленница была задержана на следующий день после совершенного преступления и призналась в содеянном. Похищенная дамская сумка и мобильный телефон были изъяты и возвращены заявительнице.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos