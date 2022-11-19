В Гороховецком районе местную жительницу обвинили в краже банковской карты. Прокуратура утвердила...

В Гороховецком районе местную жительницу обвинили в краже банковской карты. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.В конце августа 2022 года женщина, находясь в гостях у своего знакомого в Гороховце, увидела оставленную без присмотра банковскую карту его пожилой матери – пенсионерки.Достоверно зная, что незадолго до произошедших событий потерпевшей поступила пенсия на ее банковский счет, злоумышленница взяла карту без разрешения, проследовала к ближайшему продуктовому магазину, где купила алкогольную продукцию.Почувствовав безнаказанность, обвиняемая на протяжении нескольких дней осуществляла платежи через терминалы оплаты в различных магазинах Гороховца, причинив пенсионерке значительный материальный ущерб.Вину в совершенном преступлении злоумышленница признала полностью, при этом возместила причиненный ущерб в полном объеме.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд для рассмотрения его по существу.За совершенное преступление женщине может грозит наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до шести лет.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos