Юных жителей Владимирской области приглашают принять участие в Международной олимпиаде Проходит...

Юных жителей Владимирской области приглашают принять участие в Международной олимпиадеПроходит приём заявок на участие в 21-й Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. К участию в интеллектуальном соревновании приглашаются молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет. Заявки принимаются до 31 декабря 2023 года."В течение учебного года увлечённые авиацией юноши и девушки проходят тестирование и публикуют свои работы на сайте olymp.as-club.ru. Всем зарегистрированным участникам при подготовке к олимпиаде предлагаются для изучения специально разработанные курсы дополнительного дистанционного образования: «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации», «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники»", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Победители первого тура олимпиады получают соответствующие сертификаты и приглашаются к участию в очном туре, где ребята выступают публично. Каждый участник второго тура при подготовке выступления может получить консультации экспертов в центрах подготовки к олимпиаде либо через интернет.Победителями олимпиады считаются участники, чьи доклады заняли первое, второе и третье место.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области