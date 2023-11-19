Администрация города Владимира через суд требует сноса самовольной постройки на улице 9...

Администрация города Владимира через суд требует сноса самовольной постройки на улице 9 ЯнваряПрокуратурой города Владимира установлено, что у дома № 4 по улице 9 Января физическими лицами незаконно возводят постройку, на которую администрацией города разрешение на строительство не выдавалось."Осуществление строительных работ в отсутствие соответствующего разрешения противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ.В этой связи прокуратурой Владимирской области в Инспекцию государственного строительного надзора региона направлено требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.По результатам внеплановой выездной проверки выявлен факт самовольной постройки. Прокуратура Владимирской области сообщила о проблеме в инспекцию госстройнадзора. Информацию о самострое направили в мэрию. После этого администрация города обратилась в суд с требованием снести здание.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.Фото: пресс-служба областной прокуратуры