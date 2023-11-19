Какие вопросы в сфере ЖКХ могут решать жители Владимирской области с помощью приложения «Госуслуги....

Какие вопросы в сфере ЖКХ могут решать жители Владимирской области с помощью приложения «Госуслуги. Дом».?На днях прошло заседание Правительства Владимирской области подвели промежуточные итоги внедрения мобильного приложения для собственников жилья в многоквартирных домах «Госуслуги. Дом». В регионах страны оно начало работать в сентябре. За это время приложение установили уже 14,4 тысячи жителей Владимирской области.Лидеры по количеству подключений к системе – Радужный, Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, а также Гороховецкий, Камешковский, Александровский, Собинский и Селивановский районы.Сервис «Госуслуги. Дом» помогает решать практически все вопросы жилищно-коммунальной сферы. Например, он позволяет собственникам оплачивать счета всех поставщиков услуг, передавать показания установленных в квартире приборов учёта. Через приложение можно оперативно подавать заявки в управляющие организации, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших встреч, изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.В приложении собственник может посмотреть квитанции и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, оплатить счёт можно частично, введя нужное значение вручную. Также пользователю доступна история оплат – для сравнения платежей за коммунальные услуги в последние месяцы. К слову, оплатить счета реально онлайн удобным способом – картой или с помощью системы быстрых платежей. При оплате через СБП комиссия не взимается, рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.Фото: официальная страница "Госулуги"; freepik.com