Кому положены и как получить бесплатные подарки для детей во Владимирской области? Почти 2 месяца...

Кому положены и как получить бесплатные подарки для детей во Владимирской области?Почти 2 месяца осталось до Нового 2024 года, но родителям и законным представителям уже советуют обратиться в территориальные органы Соцзащиты для заполнения заявления на получение сладких новогодних подарков для детей.Кто может получить?В каждом регионе, районе и даже городе действуют свои правила распределения новогодних подарков, но есть и общие моменты:Например, как правило, их получают дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, сироты. В последнее время к этому списку добавилась еще одна категория – это дети мобилизованных гражданСпособ подачи заявления:- Лично- Почтой- Через законного представителя- В некоторых регионах через портал Госуслуг (например, Рязанская область)Ранее мы сообщали, что совсем недавно (в октябре 2023 года) во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы новорожденным.Фото: freepik.com