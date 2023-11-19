Лиана с сюрпризом: специалисты рассказали владимирским цветоводам об удивительном растении...

Лиана с сюрпризом: специалисты рассказали владимирским цветоводам об удивительном растении "княжик"О княжике расскажем в рубрике "Во саду ли, в огороде".Опытные цветоводы активно осваивают вертикаль. То есть сажают вьющиеся растения, которые по опоре взбираются вверх. Ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова уже рассказывали, как с помощью них можно декорировать сад или скрывать вьюнами неприглядные постройки. Сегодня рассказ ещё об одном таком растении. С очень милым названием "княжик". Он очень декоративен, но славится не своими цветами, а...- Валентина Васильевна, мы периодически рассказываем о растениях, которые редкие гости у наших садоводов, цветоводов. Давайте продолжим цикл.- Вот, клематисы у нас многие выращивают. 2-3 сорта. У некоторых целые коллекции. А вот родственник клематиса - это княжик. Это удивительное растение. Растёт в лесах, где климат более влажный и тёплый, чем у нас. Но появились сортовые княжики. У нас можно сажать. Особенность этой лианы (также, как клематисы) в том, что у неё цветки невзрачные, а она красива своими чашелистиками. Они длинные, их много, разных цветов - белые, жёлтые, розовые, сиреневые, фиолетовые...И листва интересная. Но в отличии от клематисов их можно не обрезать. Некоторые клематисы требуют обрезки. Можно их не снимать с опоры. Сильно не подкармливать. Только немного извести. Они любят нейтральную или слегка щелочную почву. Доломитовая мука хорошо. Можно подкормить, если очень бедная почва. Он питание получит с детства, и будет разрастаться. Побегов много, листьев много. Это не очень большая лиана. Сортов много. как гирлянда будет у вас в саду. Есть махровые сорта. Семена и плоды тоже красиво смотрятся. Княжиком можно задекорировать неприглядные постройки. Сделать перголу, затенить беседку. Пока оно не дешёвое. Но его легко размножать. Черенки хорошо укореняются. Растение неприхотливое. Под ним можно посадить мелколуковичные растения. Лиана украсит ваш участок и зимой - извилистые ветви, плоды. Вообще, княжики известны в культуре с конца 18 века в Европе. Но к нам продвигаются медленно. Надо их распространить в нашей цветоводческой культуре.В продаже княжик часто встречается под названием «клематис». Но латинские названия у них разные — один называется Clematis, другой — Atragene. Но и клематисы отлично украсят ваш цветник. Выбор за вами, как говорят ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.