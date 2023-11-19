Логично ли жить экологично: жителей Владимирской области приглашают к участию во всероссийском...

"Логично ли жить экологично": жителей Владимирской области приглашают к участию во всероссийском опросеЖителей Владимирской области приглашают принять участие во всероссийском опросе на тему экоповедения: «Логично жить экологично?!».Цель опроса - определение наиболее эффективных шагов для развития экоактивизма в России и сохранения окружающей среды.В рамках опроса каждый желающий сможет анонимно выразить мнение о своей вовлеченности в экологическую тематику, рассказать об участии в масштабных экологических мероприятиях и акциях, поделиться насущными проблемами раздельного сбора вторсырья, а также высказать собственные идеи по улучшению экологической ситуации в регионе и стране.Ответы помогут развивать экоактивизм во Владимирской области и в России в целом. Опрос доступен до 31 января 2024 года по ссылке