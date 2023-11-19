Народные приметы на 20 ноября. О чем молятся чудотворной иконе Божией Матери «Взыграние...

Народные приметы на 20 ноября. О чем молятся чудотворной иконе Божией Матери «Взыграние младенца»?20 ноября почитается икона Божией матери с Младенцем «Взыграние». Появился лик в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году. В период октябрьской революции образ пропал, и долгое время отсутствовала информации об его местонахождении. В 2003 году в монастырь явилась женщина и пожертвовала лик очень похожий на оригинал. Со временем священнослужители и прихожане убедились в подлинности иконы и в том, что она чудотворная.На иконе Божией Матери «Взыграние младенца» изображена Мария, держащая на руках маленького Иисуса. У младенца сильно запрокинута голова и своей щекой он дотрагивается да щеки матери. Святой образ отвечает за полноту материнства. Перед ним часто молятся беременные женщины и молодые мамы. Молитва помогает облегчить роды, наладить грудное вскармливание и правильно воспитать малыша. Также молиться Божией Матери можно тем парам, у которых долгое время не получается завести ребёнка.Также в этот день Православная церковь почитает память Феодота Анкирского, корчемнкика – мученика, пострадавшего за веру во Христа. К этому числу лёд на водоёмах уже окончательно замерзает. Рыбаки после проверки снастей отправляются на промысел. В народе этот день называли Федотов день или Федот Ледостав. Существовала поговорка: «Федот лёд на лёд ведёт».Что можно и нельзя делать в Федотов день?Идеальное время для тех, кто из-за своих фобий откладывал все важное на потом. Сейчас все получится. Главное – начать.Не стоит женщинам 20 ноября забывать о рукоделии, так как все, что будет изготовлено сегодня, будет прочным, красивым, а также защитит от бед и невзгод тех, кто станет эти вещи носить.Будущим мамам нужно как можно больше молиться и находиться в позитивном настроении, тогда малыш будет здоровым и счастливым.Приметы запрещают в день Федота Ледостава рыбакам сегодняшний улов продавать. Из рыбы надо приготовить разные блюда и угостить ими гостей, которых принято приглашать на ужин.Нельзя 20 ноября гонять птиц. Их надо покормить. Тогда за доброту и милосердие Федот одарит счастьем и достатком. А если возле своего дома повесить кормушку, и не забывать ее наполнять, то в семье всегда будет любовь, взаимопонимание и уважение.Народные приметы на 20 ноября 2023 годаЕсли на Федота гололед, то холода продлятся долго.Снег идет – весной полноводие будет.Если 20 ноября снег падает на влажную землю, то будет хороший урожай ржи.Галки кричат сильнее обычного – ждите снегопада.Реки и ручьи льдом покрылись – к скорой и прочной зиме.Лёд на реке грудами становится – в будущем году будет много хлеба.Если на Федота дорога бугром, то и хлеб (в следующем году) будет бугром, т. е. хорошим.Фото: freepik.com; pravoslavie.wiki