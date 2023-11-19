Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурса Советник...

Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурсаСоветник губернатора Владимирской области, гитарист Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурса USA Songwriting Competition, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В категории «Instrumental» представлена композиция «Bodhran’s Magic», записанная Романом при участии солистов Камерного струнного оркестра, виртуозного скрипача Чарли Бишарата, мультиинструменталиста Хенрика Андерсена.В категории «Jazz» успеха добился сингл «Africa» в компании с легендарным джазовым гитаристом Майком Стерном.Напомним, что Роман Мирошниченко обладатель множества наград в области джаз-фьюжн, композитор, продюсер, звукоинженер и режиссёр. Он получил множество наград, в том числе четыре премии The Independent Music Awards, 1-ю премию Американского конкурса авторов песен,1-ю премию International Acoustic Music Awards, Золотую медаль Global Music Awards и четырех номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards.Кроме того, в начале ноября композиция известного музыканта "Bodhrán's Magic" стала абсолютным победителем FILM MUSIC CONTEST (FMC) в категории "Инструментальная музыка".Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области