Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурса
Советник...
Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурса
Советник губернатора Владимирской области, гитарист Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурса USA Songwriting Competition, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
В категории «Instrumental» представлена композиция «Bodhran’s Magic», записанная Романом при участии солистов Камерного струнного оркестра, виртуозного скрипача Чарли Бишарата, мультиинструменталиста Хенрика Андерсена.
В категории «Jazz» успеха добился сингл «Africa» в компании с легендарным джазовым гитаристом Майком Стерном.
Напомним, что Роман Мирошниченко обладатель множества наград в области джаз-фьюжн, композитор, продюсер, звукоинженер и режиссёр. Он получил множество наград, в том числе четыре премии The Independent Music Awards, 1-ю премию Американского конкурса авторов песен,1-ю премию International Acoustic Music Awards, Золотую медаль Global Music Awards и четырех номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards.
Кроме того, в начале ноября композиция известного музыканта "Bodhrán's Magic" стала абсолютным победителем FILM MUSIC CONTEST (FMC) в категории "Инструментальная музыка".
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области