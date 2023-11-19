Стали известны новые подробности крушения самолета Ла-5 во Владимирской области Поисковики...

Стали известны новые подробности крушения самолета Ла-5 во Владимирской областиПоисковики объединения "Часовые памяти" продолжают работу на месте катастрофы самолета Ла-5, который потерпел крушение 80 лет. Крылатую машину пилотировал лейтенант Василий Мезин.Напомним, трагедия произошла 23 сентября 1944 года. Двадцатитрёхлетний курсант Высшей офицерской школы воздушного боя Василий Мезин на истребителе ЛА-5 взлетел для отработки фигур пилотажа. И после одной из них упал высоты 1200 метров. Летчик покинуть машину не успел. Обломки оказались погребены на глубине шести метров. "Часовые памяти" обнаружили фрагменты останков летчика, погоны офицера, парашют, деньги, карты полётов, а также узлы и агрегаты самолётов. Также поисковики провели работу по сохранению бумажных документов - сейчас записи расшифровываются.Останки пилота готовят к захоронению. Оно состоится в селе Ворша Собинского района. На церемонию приедут племянницы пилота, которые сейчас живут в Крыму.