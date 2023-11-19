Студенты и молодые специалисты из Владимира могут принять участие в Олимпиаде «IT-Планета...

Студенты и молодые специалисты из Владимира могут принять участие в Олимпиаде «IT-Планета 2024»Напомним, что 1 ноября 2023 года стартовала регистрация учреждений высшего образования и среднего профессионального образования в юбилейной XV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024»Соревнование проводится с целью выявления и поддержки способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы, а также популяризации современных технологических и программных решений. Ежегодно в "IT-Планете" принимают участие более 20 000 студентов и дипломированных специалистов из более чем 1000 вузов и колледжей 15 стран.Владимирские студенты могут обратиться в своё учебное заведение для уточнения информации об участии образовательного учреждения в ИТ-Олимпиаде и заявить о своем желании стать участником до 31 декабря 2023 года. Регистрация самих участников ИТ-Олимпиады, которыми могут выступать как студенты, так и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса), начнётся 1 января 2024 года. Участие в соревнованиях бесплатное.Подробная информация, порядок регистрации и иные организационные вопросы на официальном сайтеРанее мы рассказывали: владимирские студенты создали уникальную установку для наших бойцов; студентка создала концепцию благоустройства, которая поможет преобразить ее родной поселок во Владимирской области; cтуденты-инженеры из Коврова разработали уникального робота.Фото: world-it-planet.org; freepik.com