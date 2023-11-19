Ученики Школы креативных индустрий во Владимире помогают бездомным четвероногим обрести заботливых...

Ученики Школы креативных индустрий во Владимире помогают бездомным четвероногим обрести заботливых хозяевУченики Школы креативных индустрий во Владимире "по-своему" решили помочь приюту для бездомных животных. Школьники сняли видеоролики, где каждый рассказ идет от лица собак, которые ищут себе новый дом.Под руководством педагогов ребята сняли и озвучили сюжеты, создали заставки, подобрали музыкальное сопровождение. Для создания видео сюжетов пришлось задействовать несколько студий от фото-и видеопроизводства до анимации.Героями видеороликов стали собаки из приюта «Дорога добра». Организация находится в нескольких километрах от города Владимира - в деревне Нежитино на деньги благотворителей содержатся до 60 бездомных собак и кошек, животных лечат и находят им новые дома.В будущем школьники будут продолжать создавать такие сюжеты, чтобы больше собак из приюта обрели новый дом.Фото и видео: Школа Креативных Индустрий г. Владимир; freepik.com