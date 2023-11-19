Уникальный древнерусский Георгиевский собор во Владимирской области оснастили высокоскоростным...

Уникальный древнерусский Георгиевский собор во Владимирской области оснастили высокоскоростным интернетомИсторический центр города Юрьев-Польский получил высокоскоростной интернет для развития туризма. Уникальный древнерусский Георгиевский собор домонгольского периода, который до сих пор удивляет своими загадками стал точкой притяжения туристов.На территории собора установили телеком-оборудование с покрытием кольца земляных валов XII века, оставшихся от городского кремля. В центре с 1234 г. стоит уникальный Георгиевский собор, знаменитый своей белокаменной резьбой. До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов. Георгиевский собор является единственным древнерусским храмом с изображением слона.В XV веке значительная часть здания обрушилась, а архитектор, не имея зарисовок храма и его точного плана, большинство камней поставил произвольно, перепутав сюжеты, в результате чего образовался своеобразный «ребус» из белокаменных рельефов. Множество туристов приезжают, чтобы найти слона и попробовать разгадать древнюю головоломку.«Загадки привлекают и ученых – собор остается под пристальным вниманием историков, архитекторов, которые изучают его как свидетеля домонгольской истории Древней Руси и пытаются сохранить почти тысячелетние стены. Улучшенный интернет теперь позволяет ученым и другим специалистам, не выезжая с места исследований, загружать фото и видео в виртуальное хранилище, вести дневники и консультироваться дистанционно с экспертами. Можно внедрять и современные научные цифровые методики, которые часто приводят к неожиданным открытиям», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.Также в зону покрытия высокоскоростного интернета попали жилые дома, магазины, гостиницы, автовокзал и железнодорожная станция Юрьев-Польского, который стоит на трассе Владимир-Переславль-Залесский.Фото: yp-muzeum.ru