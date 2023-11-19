В 2024 году у жителей Владимирской области появится электронный паспорт здоровья В регионах России...

В 2024 году у жителей Владимирской области появится электронный паспорт здоровьяВ регионах России наблюдается ускоренная цифровая трансформация медицинской сферы. Записаться к врачу можно онлайн через портал "Госуслуги". Кроме того, развитие электронных сервисов позволяет пациентам без труда получать необходимые справки, рецепты и выписки, а также контролировать свое здоровье, сообщает "Российская газета"К 2024 году каждый житель России, обеспеченный обязательным медицинским страхованием, получит цифровой медицинский профиль — электронный паспорт здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе форума "Здравоохранение Сибири — 2023".Введение цифровых паспортов способствует улучшению доступности медицинских учреждений и расширению спектра возможностей для пациентов, включая получение льготных препаратов и мониторинг заболеваний системы кровообращения.Это новое внедрение поможет медицинским работникам узнать более полную картину состояния здоровья пациентов, способствуя своевременной диагностике и оценке рисков. В итоге, медицина станет более точной и ориентированной на индивидуальные потребности каждого пациента.Фото: freepik.com