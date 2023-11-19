В Коврове прокурор требует от управляющей компании своевременной уборки автомобильных дорог и...

В Коврове прокурор требует от управляющей компании своевременной уборки автомобильных дорог и тротуаровВ Коврове прокуратурой проведена проверка своевременной уборки автомобильных дорог и тротуаров города."Нарушения, а именно не очищены от листьев и грязи выявлены по улицам Абельмана (от парка «Экскаваторостроителей» до ул. Октябрьская), Маяковского (от пересечения с ул. Куйбышева до пересечения ул. Грибоедова), Пионерская (до МБОУ СОШ № 19), Сосновая (до МБОУ СОШ № 15), Колхозная (в районе МБДОУ № 57 и МБОУ СОШ № 5), Летняя. Кроме того, автомобильные дороги по улицам Урицкого, Волго-Донская, Летняя, Рунова, Кирова также не очищены от грязи и листьев", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Исходя из изложенного, директору МКУ г. Коврова «Город», ответственному за содержание муниципальных территории, внесено представление. Учреждением приняты меры по приведению дорог и тротуаров в нормативное состояние.Кроме того, в отношении должностного лица МКУ г. Коврова «Город» возбуждено дело об административном правонарушении.Полное устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: freepik.com