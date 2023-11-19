Владимирцев приглашают принять участие во всероссийском проекте Туристический код моей страны,...

Владимирцев приглашают принять участие во всероссийском проекте "Туристический код моей страны, поселка и района".Он направлен на создание и разработку новых туристических маршрутов, проектов, инициатив, идей и практик в своем родном регионе и в России в целом. Возраст участников- от 10 лет и старше. Работы победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления для реализации. Стоит отметить, что в 33 регионе разработка таких маршрутов и проектов ведется постоянно. К примеру, недавно семьи из нашего региона приняли участие в шоу от "Движения первых" -"Три похода".