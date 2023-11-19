Во Владимире назвали имена лучших госслужащих региона Во Владимирском филиале РАНХиГС состоялся...

Во Владимире назвали имена лучших госслужащих регионаВо Владимирском филиале РАНХиГС состоялся финал конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Участники конкурса прошли тестирование знаний законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе, истории и географии Владимирской области, русского языка, а также тренинг на оценку личностных качеств и командообразование. В финал вышло семь представителей органов власти региона, где они защищали свои проекты. Новшество конкурса в 2023 году – его участниками стали представители не только исполнительной, но и законодательной власти.В результате лучшим государственным гражданским служащим Владимирской области признана начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями и некоммерческими организациями Министерства внутренней политики Анна Кузнецова с проектом в сфере создания полноценной инфраструктуры поддержки сектора НКО в регионе.Второе место – у консультанта отдела по связям со СМИ управления по информационной работе и общественным связям Законодательного Собрания Надежды Яковлевой. Её проект посвящен формированию имиджа регионального представительного органа через официальный сайт и социальные сети.Третье место занял консультант, юрист Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Андрей Семенков с проектом сохранения объектов культурного наследия.Специальным призом за проект в сфере современных технологий поддержки психологического здоровья госслужащего была отмечена главный специалист-эксперт отдела приёма и обработки обращений Управления по работе с обращениями граждан Анастасия Остапец.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области