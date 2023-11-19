Во Владимирской области построят региональный центр по баскетболу Во Владимирской области планирую...

Во Владимирской области построят региональный центр по баскетболуВо Владимирской области планирую открытие регионального центра по баскетболу. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале."Думаем сделать эту базу в Собинке основой для будущего регионального центра по баскетболу для подготовки девочек и мальчиков в группах до 14 лет, до 16 лет и до 18 лет. Это будет комфортный интернат для перспективных юных спортсменов. Дети смогут там жить, учиться и тренироваться. Местные власти с областной баскетбольной федерацией подготовили предпроектное предложение по реконструкции комплекса на ул. Красная звезда", - рассказал Александр Авдеев.На данный момент имеется договорённость с областной федерацией баскетбола и администрацией Собинского района. Они разработают проект за счёт местного бюджета и внебюджетных средств.Центр по баскетболу планируют создать в течение ближайших двух лет.Фото: официальная страница Александра Авдеева "вконтакте"