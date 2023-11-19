Воспитатели погибших бойцов во Владимирской области смогут получать страховые выплаты На днях...

Воспитатели погибших бойцов во Владимирской области смогут получать страховые выплатыНа днях Госдума приняла законопроект по восстановлению страховых выплат фактическим воспитателям бойцов, погибших в ходе спецоперации. Об этом сообщает Андрей Турчак в телеграм-канале рабочей группы по спецоперации.Глава рабочей группы Андрей Турчак пояснил, что почти два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. В том числе, их не получали те, кто потерял своих близких в первые полгода спецоперации. Таким образом"Новый закон устраняет правовые нестыковки и дает право таким людям получать страховые выплаты по всем случаям начиная с 11 августа 2020 г.", – добавил Турчак.Напомним, что губернатор Владимирской области назначил выплату гражданам, погибшим или раненым в зоне СВО.Фото: freepik.com