На обновление водозабора планируют потратить 1,45 миллиарда рублей.

Глава региона Алексендр Авдеев провел переговоры с министром строительства и ЖКХ РФ Ирэком Файзуллиным, чтобы реализовать план - обеспечить Муром качественной питьевой водой в 2025 году.В Муроме большинство скважин были сделаны в 1960-х годах, поэтому сейчас воду обеззараживают вручную. Но содержание железа и жесткость привышает норму.Реконструкция водозабора в Муроме позволит улучшить качество воды в домах с централизованным водоснабжением. Это 69% от всего населения, что более 80 тыс.человек. На обновление потребуется 1,45 милларда рублей.