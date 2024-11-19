Директор школы №7 города Карабаново Эльнур Нуриев стал директором года во Владимирской области. Победив в региональном этапе, Эльнур Эльшадович поборется за звание директора года

Директор школы №7 города Карабаново Эльнур Нуриев стал директором года во Владимирской области. Победив в региональном этапе, Эльнур Эльшадович поборется за звание директора года России-2025. В пресс-службе правительства области рассказали, что конкурс состоял из 2 этапов. В заочном туре участвовало 16 руководителей общеобразовательных организаций области. В очном – семеро. В финал вышли только трое: директор