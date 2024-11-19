Мэр города Дмитрий Наумов в своих соцсетях рассказал о ходе двух затянувшихся ремонтов: в музыкальной школе №1 имени Танеева и школе №26. По его словам, первый объект готов на 90%. Работы

Мэр города Дмитрий Наумов в своих соцсетях рассказал о ходе двух затянувшихся ремонтов: в музыкальной школе №1 имени Танеева и школе №26. По его словам, первый объект готов на 90%. Работы планируют закончить до конца года (а должны были до 30 июля). К слову, директор организации «Благострой», на которой лежит ответственность за ремонт, получил представление