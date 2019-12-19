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<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-alibasov-otkrovenno-o-razvode-s-fedoseevoj-shukshinoj-i-zhenitbe-na-rotaru.html" target="_blank">Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару</a> - В недавнем интервью Бари Алибасов жаловался, что долгие гастроли расстроили его свадьбу с Софией Ротару. Однако сейчас все изменилось, и его предложение еще в силе.