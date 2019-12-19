Обрушение переправы через Керченский пролив – заветная мечта некоторых украинцев. Но пока жители Незалежной ждут происшествий на Крымском мосту, катастрофы происходят у них под боком. Полтора года назад в Киеве обрушился Шуляевский путепровод, теперь украинская столицы может лишиться моста Патона.

Обрушение переправы через Керченский пролив – заветная мечта некоторых украинцев. Но пока жители Незалежной ждут происшествий на Крымском мосту, катастрофы происходят у них под боком. Полтора года назад в Киеве обрушился Шуляевский путепровод, теперь украинская столицы может лишиться моста Патона.Несмотря на злословия недоброжелателей, строительствоКрымского моста завершено. Через несколько дней Керченский пролив пересекутпервые поезда.По иронии судьбы, пока украинцы смаковали фейки пронеминуемое обрушение Крымского моста, ЧП случилось у них. Накануне жители Киеваобнаружили аварийное проседание покрытия на мосту Патона.Переправу частично закрыли на ремонт до 23 декабря. Движениеосуществляется по одной полосе. "Работы будут выполнять круглосуточно", -цитируют украинские СМИ Киевавтодор.Пользователи Сети отреагировали на происшествие с долейюмора. "Пока они будут писать о том, как проседает и разрушается Крымскиймост, на самой Украине не останется ни одного целого моста", – написал насвоей странице в "Твиттер" блогер с ником Голос Мордора.КИЕВ МОСТ ПАТОНА— Евгений Дубов (@Fa7CISxsfxjdyeo)Мост Патона откроются одновременно с запускомжелезнодорожного сообщения через Керченский пролив. Первые поезда пойдут отСанкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. В дальнейшем черезбудут проложены другие маршруты.Накануне готовность переправы подтвердил Ростехнадзор. Ожидается, что на первом поезде через проедет президент Владимир Путин.