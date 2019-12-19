Обрушение переправы через Керченский пролив – заветная мечта некоторых украинцев. Но пока жители Незалежной ждут происшествий на Крымском мосту, катастрофы происходят у них под боком. Полтора года назад в Киеве обрушился Шуляевский путепровод, теперь украинская столицы может лишиться моста Патона.
Обрушение переправы через Керченский пролив – заветная мечта некоторых украинцев. Но пока жители Незалежной ждут происшествий на Крымском мосту, катастрофы происходят у них под боком. Полтора года назад в Киеве обрушился Шуляевский путепровод, теперь украинская столицы может лишиться моста Патона.
Несмотря на злословия недоброжелателей, строительство
Крымского моста завершено. Через несколько дней Керченский пролив пересекут
первые поезда.
По иронии судьбы, пока украинцы смаковали фейки про
неминуемое обрушение Крымского моста, ЧП случилось у них. Накануне жители Киева
обнаружили аварийное проседание покрытия на мосту Патона.
Переправу частично закрыли на ремонт до 23 декабря. Движение
осуществляется по одной полосе. "Работы будут выполнять круглосуточно", -
цитируют украинские СМИ Киевавтодор.
Пользователи Сети отреагировали на происшествие с долей
юмора. "Пока они будут писать о том, как проседает и разрушается Крымский
мост, на самой Украине не останется ни одного целого моста", – написал на
своей странице в "Твиттер" блогер с ником Голос Мордора.
КИЕВ МОСТ ПАТОНА
— Евгений Дубов (@Fa7CISxsfxjdyeo)
Мост Патона откроются одновременно с запуском
железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Первые поезда пойдут от
Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. В дальнейшем через
будут проложены другие маршруты.
Накануне готовность переправы подтвердил Ростехнадзор. Ожидается, что на первом поезде через проедет президент Владимир Путин.