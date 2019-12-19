Все белые медведи, бродившие у села Рыркайпий на Чукотке, ушли от населенного пункта, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram. Морской лед стал крепче, и хищники устремились в свою естественную среду обитания.

Все белые медведи, бродившие у села Рыркайпий на Чукотке, ушли от населенного пункта, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram. Морской лед стал крепче, и хищники устремились в свою естественную среду обитания.Посмотреть эту публикацию в InstagramМедведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей. Ситуация под моим личным контролем. Рыркайпий посетили учёные, глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. #МедвежийПатруль бдит (спасибо @minenko84), жители под охраной полиции, пограничников. Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые. Для них устроены «кормовые точки», расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён. #личноКопин #белыймедведь #беринговпролив #мыскожевниковаПубликация от Роман Копин (@romankopin) 18 Дек 2019 в 12:33 PSTРанее сообщалось, что слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий, напоминает телеканал "Россия 24".Сейчас нет повода для беспокойства. Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери выглядят здоровыми, упитанными. Для них созданы "кормовые точки", расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Напомним, отстрел краснокнижного зверя полностью исключен.