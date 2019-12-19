Пятилетняя эпопея со строительством переправы через Керченский пролив подходит к концу. Через несколько дней откроется железнодорожная часть Крымского моста. Но знаменательному событию рады не все.

Пятилетняя эпопея со строительством переправы через Керченский пролив подходит к концу. Через несколько дней откроется железнодорожная часть Крымского моста. Но знаменательному событию рады не все.Больше всех железную дорогу ждали жители Крыма. После ввода автомобильной части моста транспортная доступность полуострова значительно улучшилась. А запуск железной дороги по Крымскому мосту окончательно интегрирует полуостров в Россию.В Крыму радость, на Украине – паника и отчаяние. Некоторые "доброжелатели" с Незалежной изо всех сил надеялись, что переправа не будет построена. Их уверенность подогревали сомнительные эксперты, без устали вещавшие про плохие почвы, грязевые вулканы и прочие ужасы, грозящие Крымскому мосту.До запуска поездов остается несколько дней, и украинцы начали болезненное прощание с иллюзиями. Не выдержали местные журналисты: те, кто пять лет уверял сограждан, что Россия надорвется на масштабном проекте и никогда не построит Крымский мост.Датой окончания возведения переправы можно считать 18 декабря 2019 года. В этот день Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность Крымского моста. "Объект построен и соответствует проектной документации", – сказано в сообщении ведомства.Украинские журналисты впали в уныние. Так, издание "Обозреватель", известное предвзятостью в освещении событий на полуострове, не нашло ничего лучше, как назвать произошедшее "беспределом". ": оккупанты заявили о новом беспределе" – материал с таким заголовком вышел на портале.Железнодорожное сообщение через Керченский пролив начнется 23 декабря. В путь отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Затем на маршрут выйдет состав из Москвы в Симферополь. встретит пассажиров эффектной иллюминацией и огромным граффити с изображением строителя, пса Цыгана и символа переправы – рыжего кота Мостика.