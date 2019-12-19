Предложение Алены Кравец взять на воспитание дочерей Даны Борисовой и Юлии Началовой взбесило многих людей. Он считают, что отцы девочек должны начистить морду благодетельнице. Сама Дана Борисова тоже в шоке от подобных разговоров.

Предложение Алены Кравец взять на воспитание дочерей Даны Борисовой и Юлии Началовой взбесило многих людей. Он считают, что отцы девочек должны "начистить морду" благодетельнице. Сама Дана Борисова тоже в шоке от подобных разговоров.Алена Кравец, напомним, заявила: "Я могла бы сделать из дочерей Борисовой и Началовой настоящих юных леди, помочь с карьерой, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами, которые помогут устроиться в жизни. Тем более Верочка и Полина – девочки, а девственность дорого ценится, потому что стала редкостью, увы".Дана Борисова, узнав про это, пришла в ужас. "Свою дочку пусть вернет для начала и ее девственность пристраивает, – заявила телеблондинка. – Торговать невинностью чужих детей – это за гранью добра и зла, жуткая пошлость"."Кравец с такими мыслями и близко к детям подпускать нельзя. Он позволяет себе давать чудовищные советы и поучать других, а теперь еще за девочек взялась, ни стыда, ни совести!" – плюнула в лицо светской львице звезда программы "Армейский магазин".Рассказала и о том, как живет сегодня. "Никаких срывов у меня не было, никакая скорая ко мне не приезжала, – уверяет телеведущая. – Завтра иду сдавать три анализа, которые подтвердят мою чистоту – там и моча, и венозная кровь А 24-го улетаю на две недели на Самуи – не лечиться, а просто пообщаться там с ребятами."19 Дек 2019 в 1:39 PST"Дочь Полину я отправила на пять дней к папе, потому что мне надо закончить рукопись книги "Жизнь под кайфом", которую я обещала сдать издательству. Полина, правда, увезла с собой щенка, к которому я очень привязана, а в остальном все у меня хорошо", – заверила "Дни.ру" Дана.