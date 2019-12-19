Звезда ради съемок клипа занялась любовью с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова раскрыла правду об их отношениях.

Звездаради съемок клипа занялась любовью с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузовараскрыла правду об их отношениях.В соцсетипевицы появился ролик о том, как на самом деле снимался ее клип "Лайкер". Оказывается,за участие в нем ведущая шоу "Дом-2" посулила Манукяну переспать с ним и исполнилаобещание.Из видео пользователи Сети узнают, что режиссером клипа стал игроккоманды КВН "РУДН University" Шевги Ахадов. В ролике Давид Манукян предстал втрусах, сидя на унитазе. Ольга Бузова же затеяла драку спсевдомужем сосисками, передает Кроме того, Манукян дал звезде бутылкой по голове, да так, что она разбилась.В финалесъемок Ахадов заставил знаменитость заняться сексом с Манукяном. "А теперьделай, что обещала!", – заявил партнер Ольги Бузовой по съемкам. Манукянповалил девушку на кровать, и парочка предалась плотским утехам.17 Дек 2019 в 1:29 PSTМатериал дополняется